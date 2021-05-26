Связанное с Россией пиар-агентство заподозрили в дезинформации о «смертоносности» западной вакцины В Бразилии нашли штамм коронавируса неизвестного происхождения » NEXTA: Задержанная в Белоруссии россиянка Сапега оговорила себя под угрозой пыток В Сети появилось видео с «признаниями» задержанной вместе с создателем Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем россиянки Софии Сапеги. Ролик опубликовал канал «Желтые сливы», лояльный к властям Белоруссии. Девушка на камеру называет себя редактором Telegram-канала «Черная книга Беларуси», который раскрывает данные о белорусских силовиках, принимавших участие в разгоне протестов. «Являюсь редактором телеграм-канала „Черная книга Беларуси“, который публикует информацию о сотрудниках органов внутренних дел», — сказала спутница Протасевича. По мнению редакции NEXTA, Софию «под угрозой пыток и применения насилия заставили сознаться в том, чего она совершенно точно не совершала».