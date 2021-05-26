Названа вероятная причина столкновения японского и российского судов близ Хоккайдо

Сильный туман мог стать причиной столкновения судов в водах Японии близ острова Хоккайдо. ЧП произошло с российским торговым судном «Амур» и японским рыболовецким «Дай-хати Хокко-мару» в 23 километрах от порта города Момбецу.

Как сообщил генеральный консул в Саппоро Сергей Марин, в таких условиях «Амуру» (водоизмещение 662 тонны, 23 человека на борту) сложно было заметить маленькую рыболовецкую шхуну (водоизмещение 9,7 тонн, пять человек на борту). «Но ее там и не должно было бы быть, потому что слишком далеко от берега. Капитан действовал правильно, в соответствии со всеми инструкциями», — добавил Марин.

Он уточнил, что сразу же была проведена спасательная операция, находившиеся на борту японского судна 5 человек были спасены экипажем «Амура», но трое из них находились без сознания от переохлаждения, позднее они скончались. С российской стороны пострадавших нет.