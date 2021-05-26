Многоразово травмированный Джонни Ноксвилл подтвердил, что не собирается возвращаться к «Чудакам»
Как рассказал Джонни Ноксвилл в интервью для GQ, в последнее время он часто вспоминает всё то, через что он прошёл для «Чудаков», и теперь он просто рад тому, что всё ещё может стоять на ногах.
Ноксвилл признаёт, что всегда понимал, на что подписался, поскольку многие из опасных для жизни трюков придумал и написал именно он.
Что касается четвёртого фильма, то идеи для него Ноксвилл собирал с 2010 года, когда вышла третья часть, «Чудаки 3D». Он отправлял самому себе по почте краткие описания трюков, а затем через какое-то время попросил ассистента собрать всё это в один документ.
После этого Ноксвилл обратился к режиссёру предыдущих частей Джеффу Треймейну и заявил о готовности сняться в четвёртом фильме, однако тот не проявил энтузиазма и подумал, что зрители уже не захотят смотреть, как «чуваки среднего возраста пинают друг друга по членам».
Коллега Ноксвилла Стив-О сначала тоже сомневался.
Сейчас релиз «Чудаков 4» запланирован на 2 июля — изначально фильм хотели выпустить 5 марта, но его отложили из-за пандемии.