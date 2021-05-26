Эмма Стоун сыграет главную роль в новом фильме режиссера «Фаворитки» Актриса Ребел Уилсон сбросила 30 килограмм и показала себя » Многоразово травмированный Джонни Ноксвилл подтвердил, что не собирается возвращаться к «Чудакам» Джонни Ноксвилл на фото GQ Как рассказал Джонни Ноксвилл в интервью для GQ, в последнее время он часто вспоминает всё то, через что он прошёл для «Чудаков», и теперь он просто рад тому, что всё ещё может стоять на ногах. С таким риском рано или поздно может случиться необратимое. Мне повезло, что после всего того, через что я прошёл, я всё ещё могу ходить. Джонни Ноксвилл актёр и каскадёр Ноксвилл признаёт, что всегда понимал, на что подписался, поскольку многие из опасных для жизни трюков придумал и написал именно он. Что касается четвёртого фильма, то идеи для него Ноксвилл собирал с 2010 года, когда вышла третья часть, «Чудаки 3D». Он отправлял самому себе по почте краткие описания трюков, а затем через какое-то время попросил ассистента собрать всё это в один документ. 10 лет идей на 40-50 страницах. Джонни Ноксвилл актёр и каскадёр После этого Ноксвилл обратился к режиссёру предыдущих частей Джеффу Треймейну и заявил о готовности сняться в четвёртом фильме, однако тот не проявил энтузиазма и подумал, что зрители уже не захотят смотреть, как «чуваки среднего возраста пинают друг друга по членам». Коллега Ноксвилла Стив-О сначала тоже сомневался. Начиная работать над «Чудаками 4» я думал, что после всего того, через что мы прошли, нужен лишь один несчастный случай, который всё сотрёт и превратит в негатив. Люди бы стали говорить: «Ох уж эти придурки, чего вы ждали?». И всё же мы сделали это. Стив-О каскадёр Сейчас релиз «Чудаков 4» запланирован на 2 июля — изначально фильм хотели выпустить 5 марта, но его отложили из-за пандемии.