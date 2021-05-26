Лукашенко пригрозил Западу третьей мировой войной и наркотиками

«Мы оказались на передовой не холодной, уже ледяной войны, — сказал Лукашенко. — И если здесь что-то вспыхнет, это очередная мировая война. В этой войне Беларусь не рассчитывает на победу, но даже если останется в одиночку, цель — нанести неприемлемый ущерб противнику» (цитаты по РИА Новости).
«Нет смысла шатать Беларусь, — обратился он к недоброжелателям. — Поэтому прежде чем бряцать оружием у наших границ, надо подумать Остановитесь!»
Анонсированные Евросоюзом новые экономические санкции, к которым могут присоединиться США, по словам Лукашенко, показывали, что массовые протесты в Белоруссии уже невозможны, а противник перешел «от организации бунтов к этапу удушения».
Ответом Минска станет поток наркотрафика в направлении Европы. «Мы останавливали наркотики и мигрантов — теперь будете сами их есть и ловить», — заявил Лукашенко.