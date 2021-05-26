Лукашенко пригрозил Западу третьей мировой войной и наркотиками

Внешние недоброжелатели ведут гибридную войну против Белоруссии, рассматривая ее как полигон перед «броском на Восток». Об этом в среду, выступая в парламенте, заявил белорусский президент Александр Лукашенко.По его словам, истинной целью «западных стратегов» является Россия, против которой уже активно работает «один известный экстремистский канал, который родился на белорусской проблематике».

«Мы оказались на передовой не холодной, уже ледяной войны, — сказал Лукашенко. — И если здесь что-то вспыхнет, это очередная мировая война. В этой войне Беларусь не рассчитывает на победу, но даже если останется в одиночку, цель — нанести неприемлемый ущерб противнику» (цитаты по РИА Новости).

«Нет смысла шатать Беларусь, — обратился он к недоброжелателям. — Поэтому прежде чем бряцать оружием у наших границ, надо подумать Остановитесь!»

Анонсированные Евросоюзом новые экономические санкции, к которым могут присоединиться США, по словам Лукашенко, показывали, что массовые протесты в Белоруссии уже невозможны, а противник перешел «от организации бунтов к этапу удушения».

Ответом Минска станет поток наркотрафика в направлении Европы. «Мы останавливали наркотики и мигрантов — теперь будете сами их есть и ловить», — заявил Лукашенко.