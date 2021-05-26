Лукашенко пообещал летать на самолетах над Арктикой и нейтральными водами назло «мировому империализму»

Национальный перевозчик «БелАвиа», которому закрыли воздушное пространство и аэропорты ЕС, будет летать над непйтральным водами Средиземного моря и Балтики, а также над Северным полюсом, заявил Лукашенко: «Никто нам это не запретит».

В случае усиления санкции Белоруссия может ввести эмбарго на ввоз товаров и ограничить транзит грузов по своей территории, заявил в свою очередь премьер Роман Головченко.