Комедия «Школа хороших жен» с Жюльет Бинош выйдет в прокат в июле

1 июля в украинских кинотеатрах выйдет на экраны французская комедия «Школа хороших жен». В главной роли – Жюльет Бинош («Английский пациент», «Шоколад», «Невыносимая легкость бытия»). Представлен официальный украинский трейлер.

«Школа хороших жен» стала лауреатом Премии «Сезар» 2021 за лучший дизайн костюмов.

В своей школе для домохозяек Полетта учит женщин быть верными женами и хранительницами семейного уюта. Но накануне мае 1968 года все идет наперекосяк: ее дело на грани банкротства, а над Францией веет дух свободы, который вот-вот всколыхнет патриархальный мир.

Актерами второго плана в фильме выступили такие французские звезды как Иоланда Моро («Амели», «В доме»), Ноэми Львовски («Шоколад»), Эдуард Баэр («Астерикс и Обеликс», «Полина и тайна киностудии»). За свои роли они получили номинации на Премию «Сезар».

Режиссер ленты – лауреат премий «Сезар» Мартен Прово («Поцелуй Беатрис», «Серафина из Санлиса»). Оператором стал Гийом Шиффман («Артист», «Молодой Годар»), лауреат премий BAFTA и «Сезар», номинант на «Оскар».

Премьера ленты в Украине состоялась на фестивале «Французская весна». В широкий прокат картина выходит 1 июля 2021 года.