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Количество сердечных приступов в Финляндии внезапно упало на 30%

Главврач уточнил что уменьшилось реальное количество сердечных приступов, а не просто количество тех кто обращается за помощью.

Это связывают с «эрой» удаленки, что сильно влияет (снижает) уровень стресса.

Финляндия,Suomi, Finland,страны,коронавирус,удаленка,всё хорошо
26 мая, 2021 | Category: Мир, Новости
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