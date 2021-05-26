Количество сердечных приступов в Финляндии внезапно упало на 30%

Главврач уточнил что уменьшилось реальное количество сердечных приступов, а не просто количество тех кто обращается за помощью.

Это связывают с «эрой» удаленки, что сильно влияет (снижает) уровень стресса.