Главврач уточнил что уменьшилось реальное количество сердечных приступов, а не просто количество тех кто обращается за помощью.
Это связывают с «эрой» удаленки, что сильно влияет (снижает) уровень стресса.
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Количество сердечных приступов в Финляндии внезапно упало на 30%
Главврач уточнил что уменьшилось реальное количество сердечных приступов, а не просто количество тех кто обращается за помощью.
Это связывают с «эрой» удаленки, что сильно влияет (снижает) уровень стресса.
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