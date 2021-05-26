Huawei назвала дату выхода замены Android

Анонс операционной системы HarmonyOS для смартфонов состоится 2 июня. Об этом сообщает издание GSM Arena со ссылкой на материалы Huawei.

Выход ОС от китайской корпорации состоится 2 июня в 15:00 по московскому времени. Новую версию операционной системы, которую Huawei позиционирует как замену Android, а некоторые специалисты называют «убийцей» ОС от Google, представят в ходе онлайн-презентации. Кроме того, компания покажет первый мобильный продукт, который будет работать на базе HarmonyOS. Также на презентации ожидается анонс некоторых гаджетов.

По информации источников, первым девайсом компании с предустановленной HarmonyOS будет планшет Huawei MatePad2. Согласно планам корпорации, до конца 2021 года собственная операционная система выйдет на 300 миллионах девайсов, причем треть из них окажется новыми смартфонами.

Также в планах компании разрешить сторонним компаниям пользоваться платформой HarmonyOS и устанавливать на свои телефоны программы семейства Huawei Mobile Services (HMS). Одним из первых партнеров китайской корпорации в этом сегменте рынка станет Meizu.