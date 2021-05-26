Goldman Sachs признал биткоин инвестиционным активом

Руководитель департамента цифровых активов американского банка Goldman Sachs Мэтью Макдермотт фиксирует растущий спрос на криптовалюты среди институциональных инвесторов.

В письме, направленному в Global Marco Research, эксперт заявил, что самая популярная криптовалюта в мире — биткоин — стала инвестиционным активом, который сейчас проходит фазу принятия, сообщает ПРАЙМ.

Макдермотт признал растущий спрос на криптомонеты среди институциональных инвесторов и управляющих активами.

Тем временем, констатирует финансовый директор и руководитель департамента торговых операций ICB Fund Чэнь Лиминь, «после вчерашнего подъема, который оказался неплохим, но непродолжительным, большинство цифровых валют снова находится под давлением».

«Покупателям не хватает импульса для поддержания более устойчивого восстановления монет, во многом из-за опасений того, что дно еще не достигнуто», — говорится в обзоре эксперта.

При этом, указывает он, «пока биткоин воюет с отметкой 40 тыс. долларов, которая укреплена 200-дневной скользящей средней, (альткоин) Ripple пытается удержаться на плаву после эмоционального подъема в район 1,0577 доллара в начале торговых суток». «Не сумев удержаться на этой отметке, криптовалюта вернулась под отметку 1 доллар, стараясь минимизировать внутридневные потери», — уточняет Чэнь Лиминь.