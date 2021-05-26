Sony показала около двух секунд экранизации Uncharted с Томом Холландом и Марком Уолбергом Если Россию нельзя изменить, не будем Москву провоцировать — Запад » Фанаты «Армии мертвецов» нашли в фильме скрытый смысл «Армия мертвецов» — боевик Зака Снайдера, который вышел на Netflix 14 мая. Картина рассказывает о группе наёмников, которым поручают проникнуть в захваченный зомби Лас-Вегас и зачистить хранилище казино. Ближе к середине фильма часть героев всё же добирается до бункера, на входе которого они находят несколько скелетов — одетых в одежду похожую на ту, что носят некоторые члены текущей команды. Внешнее сходство героев с трупами комментирует наёмник по имени Вандерох (Омари Хардвик), который в шутку говорит, что они якобы застряли во временной петле в попытке обокрасть хранилище, а умершие люди — они, но из параллельного времени. Вандерох также отмечает, что они якобы всего лишь «пешки в чьей-то бесконечной игре, которая обречена на провал». С этой теорией частично соглашается Дитер, взломщик хранилища, однако кроме этой сцены временная петля не упоминается и другие герои подобную взаимосвязь никак не комментируют. Какие подтверждения теории нашли фанаты Зрители заметили, что первая строка начальной песни «Армии мертвецов» звучит как «We’re caught in a trap. I can’t walk out» (Мы попали в ловушку. Я не могу выбраться).

После того, как Дитер убивает зомби в свадебном платье, он кричит, что стрелял в неё три раза, на что Вандерох отвечает, что на самом деле выстрелов было четыре. Это один из намёков на то, что герои действительно застряли во временной петле, и что в «Армии мертвецов» якобы рассказывается о четвёртой попытке группы.

Во время тренировки перед вылазкой Дитер удачно попадает из пистолета по бутылкам, хотя до этого он признаёт, что вообще не пользовался огнестрельным оружием. Хорошо проявляет себя в бою с зомби и Чэмберс (Саманта Ё), которая перед заданием говорит, что ни разу не сталкивалась с заражёнными. На то, что это уже четвёртая попытка ограбить казино, намекает и ключ с тремя отверстиями на шее скелета — героиня Мария (Ана де ла Регера) носит такой же ключ, но с четырьмя отверстиями.

В воображении Дитера во время проработки плана можно увидеть, как они заходят в хранилище, где с правой стороны стоят три автомата — такие же, как у наёмника Гусмана (Рауль Кастильо). Некоторые пользователи предполагают, что начальный фрагмент, где показывают примерный план команды, на самом деле их прошлая попытка ограбить казино. В этом отрывке также можно увидеть напарника Гусмана, который в самый последний момент отказывается от задания. Возможно, именно из-за этого группа терпит поражение. Перед вылазкой Дитер просит у Вандероха что-то крупнее вместо ножа, однако он отвечает, что в таком случае Дитер умрёт. Вандерох, который изначально выдвигает теорию о временной петле, больше всех знает о происходящем. Так, он говорит о существовании более опасных и умных альфа-зомби и их иерархии, а также называет владельца казино Блай Танаку «мастером кукол» или «богом».

Сейф в казино называется «Готтердаммерунг», что означает «гибель богов». Дитер говорит, что сейф — «портал в иное измерение». По его словам, если в него зайти, то герои либо умрут, либо переродятся. Судя по всему, «перерождение» происходит в конце фильма с Вандерохом.

Зевс, первый альфа-зомби, не кусает Вандероха, что видно в сцене их битвы. Несмотря на это, в финале герой всё же находит на своей руке укус. Фанаты считают, что эпилог в фильме это на самом деле отрывок из параллельного временного отрезка.

В Вегасе под контейнерами можно заметить обломки самолёта, похожего на тот, на котором летел Вандерох в конце картины. Что сказал режиссёр Зак Снайдер Теорию с временной петлёй постановщик прокомментировал во время подкаста TheFilmJunkee. Снайдер не стал говорить, что она верна на 100%, но отметил, что с каждым разом герои фильма продвигаются всё дальше. Судя по всему, полностью подтвердить теорию с временной петлёй пока не получится. НЛО и зомби-роботы Кроме временной петли в ленте можно заметить зомби-роботов, о которых в самом фильме вообще не говорится и на них не обращают внимание герои. В материале для прессы Снайдер подтвердил, что в фильме действительно есть зомби-роботы, однако их происхождение пока не уточняется. По словам режиссёра, подробнее о них станет известно в анимационном сериале. Летающие корабли неизвестного происхождения можно заметить на несколько секунд в самом начале фильма, однако про них пока ничего не известно. Возможно, на многие из этих вопросов фанаты найдут ответы в грядущих проектах по «Армии мертвецов» — в рамках франшизы планируют выпустить как минимум мультсериал и фильм-приквел. Главную роль в полнометражной ленте исполнит Маттиас Швайгхёфер, сыгравший в оригинальной ленте взломщика Людвига Дитера. Швайгхёфер также написал и срежиссировал приквел.