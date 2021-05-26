Эмма Стоун сыграет главную роль в новом фильме режиссера «Фаворитки»

После совместной работы над успешной и провокационной «Фавориткой» греческий режиссер Йоргос Лантимос вновь пригласил Эмму Стоун в свой новый проект под названием «Бедные-несчастные» (Poor Things). Что известно о новой картине от автора «Лобстера» и «Убийства священного оленя».

В Голливуде Лантимос заявил о себе провокационной лентой «Лобстер», которая принесла ему номинацию на «Оскар» и мировой резонанс. Ранее режиссер работал с Колином Фарреллом, Рэйчел Вайс и Оливией Колман, которые появлялись в нескольких работах Лантимоса, верного своим любимым актерам. Поэтому, похоже, что Эмма Стоун тоже завоевала «место под солнцем», ведь после «Фаворитки» режиссер снова пригласил ее для главной роли в следующей картине «Бедные-несчастные» (Poor Things).

Будущий фильм Йоргоса Лантимоса будет экранизацией романа Аласдера Грея «Бедные-несчастные» – рассказ постмодернистского осмысления истории Мэри Шелли о Франкенштейне, действие которого происходит в викторианскую эпоху.

Фильм будет викторианской историей о любви, открытии и научной смелости. «Бедные-несчастные» повествуют невероятную историю Белль Бакстер. Главная героиня, страдающая от жестокого мужа-узурпатора, решает покончить с жизнью. Белль возвращает к жизни эксцентричный, но блестящий ученый, пересадив ей мозг ее же нерожденного ребенка. Своеобразная история, в стиле Лантимоса.

Вместе с Эммой Стоун в фильме примут участие:

Марк Руффало («Мстители», «Иллюзия обмана»),

Уиллем Дефо («Отель Гранд Будапешт», «Антихрист»).

Сценаристом этой необычной картины после совместной работы над фильмом «Фаворитка» приглашен Тони МакНамара. Он, кстати, работал над сериалом «Великая» (Эль Фаннинг, Николас Холт). Нас точно ждет что-то неординарное и удивительное. Обе ленты умело сочетают в себе комедию, драму и неожиданные моменты, поэтому, вполне вероятно, «Бедных-несчастных» снимут в таком же духе.

Съемки картины должны начать осенью 2021 года. Поэтому премьеру фильма стоит ждать уже в 2022 году.