Даша Петрожицкая впервые показала фото со своим бойфрендом

Украинская актриса, звезда сериала «Папик» Дарья Петрожицкая впервые поделилась фотографией со своим бойфрендом.

Еще месяц назад артистка призналась, что закрутила роман, правда, имени избранника называть не стала. Сейчас влюбленные наслаждаются отдыхом в Дубае, откуда Дарья и поделилась первым совместным фото с мужчиной. Пара посетила местный океанариум.

Однако, Петрожицкая до сих пор предпочитает держать своего парня в строгой тайне. Поэтому на фотографии поклонники актрисы увидят только его спину.

Тем не менее, Петрожицкая рядом с мужчиной выглядит очень счастливой, что и отметили поклонники актрисы.