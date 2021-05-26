Чехия предупредила Россию об угрозе разрыва отношений

России грозит разрыв отношений с Чехией, если она будет придерживаться выбранной линии в отношении «недружественных стран». Такое предупреждение сделал замминистра обороны Чехии Ян Хавранек.

Он заявил на слушаниях в Европарламенте, что внесение Чехии в список «недружественных стран» препятствует ее взаимодействию с Москвой.

«Для диалога нужны обе стороны. Если Россия вносит некоторые страны в список недружественных… это сильно усложняет диалог либо делает его невозможным», — отметил чиновник.

Как пишет РБК, он подчеркнул, что Чехия «не стала бы обвинять Россию в причастности ко взрывам во Врбетице без убедительных доказательств». По его словам, расследование инцидента продолжается, полиция по-прежнему ведет розыск двух россиян.