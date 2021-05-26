Британцы гуляли по пляжу и нашли тонну кокаина

Британцы гуляли по пляжу графства Восточный Сассекс и нашли выброшенные на берег пакеты с кокаином. Об этом сообщает BBC News.

Прохожие сообщили о находке в местную полицию. Отмечается, что почти тонна (960 килограммов) вещества была упакована в водонепроницаемые мешки и привязана к спасательным жилетам, чтобы оставаться на плаву. По оценке Национального агентства по борьбе с преступностью, стоимость такого количества наркотиков достигает 90 миллионов фунтов.

«Ясно, что потеря партии такого размера нанесет серьезный удар по вовлеченным криминальным сетям», — отметили полицейские. Они предположили, что кокаин был доставлен из Южной Америки, и заявили об отсутствии информации о конечном пункте назначения наркотика. Сообщается, что будет проведено международное расследование инцидента.