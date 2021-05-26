Более половины взрослых американцев полностью вакцинированы от COVID-19

Более половины взрослого населения США полностью вакцинированы от COVID-19, сообщил Белый дом.

Это произошло примерно за шесть недель до 4 июля, когда, согласно целям президента США Джо Байдена, 70 процентов взрослого населения должно получить по крайней мере одну дозу вакцины.

Половина пути была пройдена на фоне усилий федеральных властей, штатов и муниципалитетов обеспечить прививками людей, которые пока не получили их, и одновременно преодолеть нерешительность, страхи и влияние неверной информации о вакцинах.

«Теперь, когда до конца мая осталась еще одна неделя, половина всех взрослых американцев полностью вакцинирована», – заявил старший советник Белого дома по COVID-19 Энди Славитт.