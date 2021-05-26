Блинкен намерен запросить у Конгресса 75 миллионов на помощь палестинцам в Газе

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что он попросит Конгресс выделить 75 миллионов долларов на помощь палестинцам в Газе после введения прекращения огня, положившего конец недавнему конфликту между Израилем и ХАМАС.

Блинкен объявил об этом после переговоров в Рамалле с президентом палестинской администрации Махмудом Аббасом.

«Мы знаем, что очередной виток насилия является симптомом более широкого круга проблем, которые нам нужно решить, если мы хотим предотвратить его повторение, и именно об этом мы говорили сегодня», – сказал Блинкен.

«Мы приветствуем прекращение огня, которое продолжается, но этого недостаточно, – добавил глава американской дипломатии. – Мы должны опереться на прекращение огня и попытаться сдвинуть ситуацию в действительно позитивном направлении».

Блинкен также повторил, что, по мнению администрации Байдена, двухгосударственное решение израильско-палестинского конфликта – «это единственный способ по-настоящему обеспечить будущее Израиля как еврейского и демократического государства и, конечно же, дать палестинцам государство, на которое они имеют право».