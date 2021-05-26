Анджелина Джоли возмущена решением суда по делу об опеке над их с Брэдом Питтом детьми

В понедельник 45-летняя Анджелина Джоли подала документы во Второй окружной апелляционный суд Калифорнии с требованием в очередной раз отстранить судью Джона Удеркирка от дела об опеке над их с 57-летним Брэдом Питтом детьми. Актриса заявила, что судья отказался выслушать показания несовершеннолетних детей об их желаниях по поводу родительской опеки. Джоли сказала, что ей было отказано в справедливом судебном разбирательстве.

Напомним, что бывшие супруги уже который год борются за опеку над детьми. У пары их шесть: приемные, 19-летний Мэддокс, 17-летний Пакс, 16-летняя Захара, и биологические, 14-летняя Шайло и 12-летние Вивьен и Нокс.

Адвокаты актрисы заявили, что ей не дали возможности представить доказательства, имеющие отношение к благополучию и безопасности детей.

Джон Удеркирк — тот самый судья, который зарегистрировал брак пары в 2014 году. Супруги сами выбрали его как главного судью по делу об опеке над детьми, однако затем Джоли заявила, что у Удеркирка есть конфликт интересов на фоне деловых отношений, которые якобы связывают его с одним из адвокатов Питта.