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Amazon выпустил полноценный трейлер The Tomorrow War — фантастического боевика

Фильм, в котором главную роль сыграл Крис Пратт («Мир Юрского периода», «Стражи галактики»), выйдет 2 июля 2021 года.

The Tomorrow War рассказывает о том, как люди из будущего прибыли в настоящее и сообщили, что через 30 лет Землю атакуют инопланетяне. Человечество проиграет им войну — если солдаты из настоящего не отправятся в будущее и не помогут сопротивлению.

В фильме также сыграли Ивонн Страховски («Чак», Миранда в Mass Effect), Бетти Гилпин («Охота», «Блеск») и Дж. К. Симмонс («Одержимость»).

Режиссёром боевика выступил Крис Маккей, который работал над анимационным сериалом «Робоцып» и снял «Лего Фильм: Бэтмен», а сценаристом — Зак Дин («Чёрный дрозд»).

The Tomorrow War выйдет в онлайн-кинотеатре Amazon Prime Video.

Общий постер The Tomorrow War
26 мая, 2021 | Category: Видео, Новости, Шоу-бизнес
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