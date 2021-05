Руслана Писанка призналась, почему у них с супругом нет детей » Amazon выпустил полноценный трейлер The Tomorrow War — фантастического боевика Фильм, в котором главную роль сыграл Крис Пратт («Мир Юрского периода», «Стражи галактики»), выйдет 2 июля 2021 года. The Tomorrow War рассказывает о том, как люди из будущего прибыли в настоящее и сообщили, что через 30 лет Землю атакуют инопланетяне. Человечество проиграет им войну — если солдаты из настоящего не отправятся в будущее и не помогут сопротивлению. В фильме также сыграли Ивонн Страховски («Чак», Миранда в Mass Effect), Бетти Гилпин («Охота», «Блеск») и Дж. К. Симмонс («Одержимость»). Режиссёром боевика выступил Крис Маккей, который работал над анимационным сериалом «Робоцып» и снял «Лего Фильм: Бэтмен», а сценаристом — Зак Дин («Чёрный дрозд»). The Tomorrow War выйдет в онлайн-кинотеатре Amazon Prime Video. Общий постер The Tomorrow War