«  
  »

Amazon купила Джеймса Бонда, Рокки Бальбоа и «Розовую пантеру».

Amazon купила кинокомпанию MGM за 8,45 миллиарда долларов

Теперь корпорации принадлежит в том числе франшиза о Джеймсе Бонде.

Amazon и Metro-Goldwyn-Mayer официально объявили о сделке, информация о которой впервые появилась в СМИ неделей ранее. Переговоры между сторонами завершились успешно.

  • Amazon заплатит за кинокомпанию 8,45 миллиарда долларов. Это второе по величине приобретение корпорации после Whole Foods в 2017 (13,7 миллиарда).
  • В компании пообещали, что помогут «сохранить наследие MGM и каталог фильмов компании», при этом предоставив потребителям более простой доступ к уже существующим картинам. Скорее всего, часть контента студии вскоре появится в онлайн-кинотеатре Prime Video.
  • MGM принадлежат права на фильмы о Джеймсе Бонде, а также такие франшизы как «Розовая пантера» и «Рокки».
  • Среди кинопроектов, которые находятся в работе у MGM на данный момент — «Дом Гуччи» Ридли Скотта, следующая картина Пола Томаса Андерсона с рабочим названием Soggy Bottom, а также экранизация романа Project Hail Mary от автора «Марсианина».
26 мая, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
загрузка...

Leave a Reply

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

  

  

  