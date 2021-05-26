Ученые создали переключатель биологических часов человека Польша не пустила белорусский пассажирский самолет в свое воздушное пространство » Amazon купила Джеймса Бонда, Рокки Бальбоа и «Розовую пантеру». Amazon купила кинокомпанию MGM за 8,45 миллиарда долларов Теперь корпорации принадлежит в том числе франшиза о Джеймсе Бонде. Amazon и Metro-Goldwyn-Mayer официально объявили о сделке, информация о которой впервые появилась в СМИ неделей ранее. Переговоры между сторонами завершились успешно. Amazon заплатит за кинокомпанию 8,45 миллиарда долларов. Это второе по величине приобретение корпорации после Whole Foods в 2017 (13,7 миллиарда).

В компании пообещали, что помогут «сохранить наследие MGM и каталог фильмов компании», при этом предоставив потребителям более простой доступ к уже существующим картинам. Скорее всего, часть контента студии вскоре появится в онлайн-кинотеатре Prime Video.

MGM принадлежат права на фильмы о Джеймсе Бонде, а также такие франшизы как «Розовая пантера» и «Рокки».

Среди кинопроектов, которые находятся в работе у MGM на данный момент — «Дом Гуччи» Ридли Скотта, следующая картина Пола Томаса Андерсона с рабочим названием Soggy Bottom, а также экранизация романа Project Hail Mary от автора «Марсианина».