Кевин Спейси уедет на заработки в Италию Колишнього голову КСУ Тупицького судитимуть за злочини проти правосуддя » Вышел трейлер жесткого боевика «Пороховой коктейль» Вышел трейлер жесткого боевика «Пороховой коктейль». Лента выйдет на Netflix 14 июля, и ее ожидают с нетерпением. «Пороховой коктейль» расскажет о девушке по имени Сэм (Карен Гиллан), которая решает продолжить путь своей мамы (Лина Хиди) и стать киллером. Во время одной из миссий героиня спасает маленькую девочку, чем настраивает против себя армию бандитов криминальной фирмы. Чтобы защитить ребёнка, Сэм решает обратиться за помощью к своей матери.

Режиссёром боевика выступил Навот Папушадо («Очень плохие парни»), а кроме Хиди и Гиллан в фильме снялись Карла Гуджино («Дети шпионов»), Мишель Йео («Крадущийся тигр, затаившийся дракон»), Пол Джаматти («Иллюзионист») и Фрейя Аллан («Ведьмак»).

«Пороховой коктейль» выйдет на Netflix 14 июля, а 15 июля начнётся прокат в кинотеатрах — дистрибьютором выступает кинокомпания «Вольга».