Вакцины от Pfizer/BioNTech и AstraZeneca эффективны против «индийского» штамма

Вакцины от Pfizer/BioNTech и AstraZeneca эффективны против «индийского» штамма.

Об этом свидетельствует исследование Управления по вопросам общественного здоровья Великобритании.

Исследование проводилось в течение 5 апреля — 16 мая. В нем приняли участие 1054 человек, у которых подтвердили «индийский» штамм коронавируса. Им вводили вакцины Pfizer/BioNTech и AstraZeneca и замеряли эффективность после каждой дозы.

Выяснилось, что вакцина от Pfizer и BioNTech была на 88% эффективной против симптоматического течения заболевания, которое вызвал «индийский» штамм. Такой эффективности удалось достичь через две недели после введения второй дозы.

Это лишь немногим меньше, чем эффективность этого препарата против «британского» штамма коронавируса, который тоже вызывает беспокойство среди ученых. Против этого варианта вакцина от Pfizer и BioNTech эффективна на 93%.

В то же время препарат от AstraZeneca эффективен против симптоматического течения заболевания, вызванного «индийским» штаммом, на 60%. Для сравнения — в случае с «британским» штаммом этот показатель составляет 66%.

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