В террористическом ХАМАСе осудили режим Александра Лукашенко за ложь, назвав его действия возмутительными

В ХАМАСе осудили власти Беларуси за то, что те ложно обвинили эту террористическую организацию к причастности к принудительной посадке самолета с Протасевичем на борту.

Так, глава политбюро ХАМАСа Муса Абу Марзук заявил российскому порталу «Лента», что вовлечение организации в ситуацию, которая недавно произошла в воздушном пространстве Республики Беларусь, является «возмутительным».

По словам Мусы Абу Марзука, человечество сейчас живет во время свободных СМИ, а власти Беларуси имеют архаичное мышление. Международная общественность больше не приемлет те методы, с помощью которых недавно сработал режим Александра Лукашенко.

С другой стороны, саму ситуацию в Беларуси представитель террористической группировки комментировать отказался. Он заявил, что ХАМАС не обязан иметь мнение по всему происходящему в мире. Группировка занята противостоянием с «израильской оккупацией».



https://cursorinfo.co.il/world-news/v-hamase-osudili-rezhim-aleksandra-lukashenko/