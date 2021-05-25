Колин Ферт сыграет в военной драме Участились жалобы на МФО » В статуе динозавра в Испании нашли тело пропавшего человека Испанская полиция расследует обстоятельства гибели 39-летнего мужчины, чье тело было найдено внутри декоративной фигуры стегозавра в пригороде Барселоны Санта-Колома-де-Граменет. В субботу гулявшие рядом отец с мальчиком почувствовали характерный запах, идущий изнутри огромной фигуры из папье-маше. Отец разглядел труп сквозь трещину в полой ноге динозавра. Полиция сообщает, что семья ранее подала заявление об исчезновении мужчины, имя которого не разглашается. На место были вызваны три бригады пожарных, которые разрезали ногу динозавра и извлекли труп. Местные СМИ пишут, что мужчина пытался достать свой мобильный телефон, который он уронил внутрь фигуры динозавра, упал туда сам, оказался в ловушке и отчего-то не смог позвать на помощь. Полиция ожидает результатов вскрытия, чтобы сообщить, от чего именно он умер. Фигуру динозавра, стоявшую возле здания, известного как Кубический Дом, и служившую рекламой кинотеатра, демонтировали.