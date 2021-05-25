Доказан долгий иммунитет после легкой формы COVID-19 Самолет SE200 с тремя парами крыльев приведет к революционным изменениям в пассажирских авиаперевозк » В США пилот погиб при крушении военного истребителя В США неподалеку от Лас-Вегаса, штат Невада, разбился военный самолет почти сразу после взлета с авиабазы ВВС Неллис. Управляющий воздушным судном пилот компании Draken погиб. Инцидент произошел днем в понедельник, 24 мая. По информации Национального совета по безопасности на транспорте США, разбившийся самолет был истребителем Mirage F-1 производства французской компании Dassault Aviation. На место происшествия прибыли представители регулятора для проведения расследования, а также экстренные службы. Информация о возможной причине крушения не приводится.