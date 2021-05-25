В Петербурге пройдет заплыв в гробах

Президент Союза профессиональных ритуальных агентов и шоумен Стас Барецкий в интервью РИА ФАН заявил, что в Петербурге скоро пройдет заплыв на гробах, состязания состоятся в акватории Невы, передает СПБ.Дневник.

Мероприятие назвали «Черные паруса».

«На следующей неделе мы планируем устроить пробный забег с гробами в рамках подготовки к уже анонсированному нами конкурсу. Это будет действительно «пушка» – приглашаю всех жителей Питера и Москвы принять участие в марафоне! Только гробы придется свои притащить», – рассказал россиянин

После забега с гробами на них состоится заплыв. Барецкий назвал состязание «Черные паруса» в противовес «Алым парусам» – празднику выпускников, который проходит в столице будущей Ингерманландии каждый год. «Люди будут плыть в гробу по одному-два человека и грести веслами. Допускается установка мачты (но только обязательно с черными парусами!) и даже моторного двигателя, если у кого-то хватит мозгов приладить его к гробу», – высказался Барецкий.

Напомним, что 14 мая в Новосибирске прошел чемпионат России по скоростной копке могил под названием «Некрополь – Сибирь 2021».