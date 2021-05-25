В Кремниевой долине хотят продлеваять жизнь собакам, чтобы научиться продлеваять ее и людям

В Кремниевой долине в последнее время одержимы мыслью остановить старение. Все началось с длинных велосипедных прогулок и интервальных голоданий, но некоторые венчурные капиталисты и стартаперы дошли до приема десятков разных таблеток каждое утро, инъекций стволовых клеток в мозг и вливаний молодой крови.

Эта область экспериментов остается пока пограничной из-за своей странности и отсутствия достаточного количества доказательств своей работоспособности. Селин Халиуа планирует вывести эту область в мейнстрим с помощью собак. Ее стартап, Cellular Longevity Inc., разрабатывает способы продления жизни собак, и продления их активного долголетия. Если такое лечение сработает на собаках, Халиуа ожидает, что и потенциальные пользователи таких терапий и контролирующие органы отнесутся более благосклонно к использованию аналогичных на людях.

Сколько ежегодно владелец в среднем тратит на своего собакена:

«Собаки считаются наилучшей моделью человеческого старения», — говорит Халиуа. «Мы коэволюционировали вместе с ними, они делят с нами одну среду. У них так же развиваются возрастные болезни. Если мы сделаем это для собак, то и люди захотят».

Ее компания, работающая под брендом Loyal, собрала 11 миллионов на испытания двух препаратов, которые планирует начать в 2022 году. Сказать, что это за препараты, она отказалась.

Главным препятствием на пути создания лекарств от старения для людей является наша очень долгая жизнь. Фармацевтические компании не хотят вкладываться в исследования, которые растянутся на десятилетия. А FDA больше нравятся препараты, направленные на конкретные заболевания или симптомы, нежели на нечто настолько абстрактное и широкое, как старение. В результате, множество многообещающих препаратов от старения не были протестированы на людях.

Халиуа со своим псом Вулфи

Идея провести испытания сначала на собаках не нова. За последние несколько лет около 30000 владельцев собак поучаствовали в Dog Aging Project, академическом исследовании профинансированном на 25 миллионов Национальным Институтом Здоровья. Проект исследует то, как гены и окружающая среда влияют на процесс старения собак. В другом исследовании с 200 собаками среднего возраста на них испытывают препарат рапамицин, которые используется у людей для предотвращения отторжения органов и при некоторых формах рака. «Кажется, рапамицин откладывает или обращает вспять старение практически в каждой ткани», — говорит Мэтт Кэберлейн, профессор патологии в Университете Вашингтона, соавтор проекта.

Не смотря на свой потенциал, рапамицин заработал плохую репутацию среди врачей. Он вызывает множество побочных эффектов у пациентов, получивших органы: от язв во рту до псевдодиабетических состояний.

Кэберлейн, являющийся также советником в Cellular Longevity, считает, что это из-за высоких доз, которые получают пациенты после трансплантаций. И что с меньшими дозировками, которые они подмешивают в арахисовое масло собакам, будет меньше проблем. Он и сам использует рапамицин, чтобы уменьшить боль и воспаление в плече. «Я верю», — говорит он, но одновременно настаивает, что его слова нельзя воспринимать как рекомендацию.

Исследования на собаках с ограничением калорийности питания показали, что жизнь собак можно продлить на срок до двух лет, в то же время откладывая появление рака, дегенеративных заболеваний костей и др. Ученые ожидают, что комбинация терапий покажет более значимые результаты. «Возможно, мы говорим о 50%, 60% или даже 70% увеличении продолжительности жизни», — считает Кэберлейн, но напоминает, что предсказывать очень сложно, нужны эксперименты.

Деминг и Халиуа

Халиуа работала над докторской в Оксфорде, изучала экономику генных терапий, но ушла, чтобы работать в Longevity Fund, венчурном фонде в Сан-Франциско. Халиуа помогала в исследованиях и инвистициях более, чем 20 компаниям из области старения, а потом представила идею собственного стартапа Лоре Деминг, управляющему партнеру фирмы. Сначала Деминг была скептична, у нее небыло домашних животных и она считала, что владельцы собак не будут платить много, чтобы их питомцы жили дольше. «Я не понимаю», — говорила она.

Халиуа, в конце концов, убедила Деминг инвестировать. А потом ушла из фирмы и основала Cellular Longevity в 2020-м. Компания набирает сотни собак для исследований, ставя перед собой цель получить одобрение на терапию к 2024-му году. Сначала для больших, короткоживущих пород, а потом и для всех остальных. Ожидаемое продление жизни должно составить от 6 месяцев до 3 лет, а также питомцы должны дольше оставаться активными и здоровыми.

Халиуа открещивается от предсказаний, на сколько в итоге может быть продлена собачья жизнь, но говорит не ожидать результатов из научной фантастики. «Мы не получим восьмидесятилетних собак». Так же она пока не называет конкретных цен, говорит только, что услуги будут доступными, но не слишком дешевыми.

Большой плюс использования собак в том, что срок исследований составит от трех до пяти лет, при этом собаки будут жить дома в обычных условиях. Это большой шаг от лабораторных мышей, которых обычно разводят из популяционных линий с быстрым старением.

Деминг говорит, что подход «сначала собаки» поможет разогреть людей перед появлением анти-эйджинговых технологий. «Если все сработает, это изменит отношение к лекарствам от старости. Это поможет лекарствам от старения стать мейнстримом.»

Loyal рассматривает возможность расширения бизнеса и на людей, в настоящее же время Халиуа рада работать не только на мышах. «Мы продляли жизнь мышам сотни раз. Никому до них нет дела, это же мыши. Сделать то же самое для тех, о ком люди заботятся может многое изменить в области старения. И я хочу это доказать.»

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-05-24/if-dogs-live-longer-with-anti-aging-science-humans-could-too