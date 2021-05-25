В Китае наклонился 355-метровый небоскреб

Власти южной китайской провинции Гуандун потребовали провести «быстрое и научно обоснованное расследование» причин наклона 355-метрового небоскреба SEG Plaza в городе Шэньчжэнь. Об этом сообщает газета The South China Morning Post.

Также китайские власти призвали выяснить, насколько эта высотка безопасна.

По данным издания, в выходные состоялось совещание руководства города с экспертами. Они обсудили инцидент с эвакуацией из 73-этажного здания SEG Plaza 15 тысяч человек. Секретарь парткома провинции заявил, что расследование должно быть проведено в самые короткие сроки, чтобы «развеять опасения горожан».

Отмечается, что арендаторы SEG Plaza беспокоятся о будущем бизнеса, при этом руководство здания пытается найти альтернативные помещения для клиентов.