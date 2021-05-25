В Гарварде создали рой роботов-строителей, наблюдая за термитами

Учёные Гарвардского Университета были так впечатлены слаженной работой термитов, что решили создать их механических аналогов. Причём в самой коммуникации роя ботов была применена неявная форма – стигмергия, присущая живым термитам.

Стигмергия — механизм спонтанного непрямого взаимодействия между индивидами, заключающийся в оставлении этими индивидами в окружающей среде меток, стимулирующих дальнейшую активность других индивидов. Говоря проще, каждый робот в этой системе после выполнения действия, возьмем для примера закладку кирпичиков оставляет электронную метку, которые видят другие роботы.

Таким образом каждый последующий бот продолжает строить то, что начал предыдущий. То есть роботам не нужна координация действий и единый центр управления. Каждый бот отслеживает изменения конструкции и сам находит нужное место для установки своего блока. Думаю не нужно говорить, какие перспективы открываются перед владельцами такого роя.

Например строительная компания имеет в своем распоряжении 1000 таким ботов и несколько миллионов маленьких блоков. Все что им остается, это дать роботам план объекта, будь то стадион или небоскрёб и отправить их строить объект. Конечно, рой требует зарядки, все таки не за спасибо работает, но что мешает разделить роботов на 2 или три смены, и пока две смены заряжаются, одна работает.

Процесс строительства будет круглосуточным, а следовательно, будет экономиться время и строительные объекты начнут сдаваться быстрее. И также будут экономиться деньги на зарплату сотрудников, потому что сотрудников не будет. И что самое главное, больше не нужны будут подъемные краны и другая техника, потому что сама технология строительства будет другой, например небоскреб из пазлов без единого гвоздя.

Об этом стоит поговорить отдельно, но то, что группа роботов уже способна построить простейшие объекты, говорит о скорой модернизации всей строительной отрасти. Такие роботы смогут не только строить здания с нуля, но и восстанавливать поврежденные элементы конструкции.