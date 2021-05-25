Три европейские авиакомпании присоединились к запрету полетов в Беларусь

В Austrian Airlines пояснили, что рейсы компании, входящей в Lufthansa Group, будет облетать белорусское небо «до дальнейших распоряжений». Такая мера согласована на уровне Евросоюза, передает ТАСС.

Аналогичное решение приняла сегодня испанская авиакомпания Iberia, а также один из крупнейших японских перевозчиков All Nippon Airways (ANA).

Ранее Singapore Airlines, Finnair и Air France временно прекратили полеты над Белоруссией. Таким образом европейские авиакомпании отреагировали на задержание основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича, которого сняли с рейса, для чего лайнер Raynair был посажен в Минске под предлогом угрозы взрыва на борту.