Три четверти россиян признались в полном отсутствии сбережений и недоедании

Подавляющее большинство российских граждан не имеет сбережений «на черный день», показало исследование, проведенное СК «Росгосстрах жизнь».В ходе опроса, в котором участвовали 1,5 тысячи респондентов из всех федеральных округов РФ, лишь 25% сообщили, что у них есть накопления.

Из тех, кто имеет сбережения, каждый второй (46%) откладывает деньги без конкретной цели, «на всякий случай».

Пандемия и новое крушение реальных располагаемых доходов, отбросившее уровень жизни в России к отметкам 10-летней давности, вынудили россиян затянуть пояса и усилить контроль за расходами.

Если в прошлом году каждый второй вел семейный бюджет, то в этом таких стало уже три четверти. Каждый пятый (21%) начал учитывать свои доходы и расходы с 2020 года, а 7% — совсем недавно, с 2021 года, показал опрос.

По данным ЦБ РФ, на 1 апреля граждане держали в банках сбережения на 32,138 триллиона рублей. Из этой суммы 79%, или 25,285 трлн, лежало на рублевых счетах и депозитах, а еще 90,5 млрд долларов — на валютных.

Еще 13,9 триллиона рублей граждане накопили в наличной форме, следует из данных Росстата. Причем, в отличие от банковских вкладов, объем «кэша» на руках за последний год резко вырос — на 31%, или 3,3 триллиона рублей.

В целом сбережения россиян за первый квартал 2021 года сократились на 604 млрд рублей, или со средней скоростью 6,7 млрд рублей в день, в то время как долги населения перед банками подскочили на 1,218 трлн рублей.

При том что средний доход Росстат оценивает примерно в 33 тысячи рублей, а среднюю зарплату — выше 50 тысяч, в реальности подавляющее большинство населения России таких денег не видят.

Лишь 6,4% россиян имеют доход от 75 тысяч рублей в месяц, тогда как 80,1% зарабатывают меньше 45 тысяч. Больше половины — 53,7% — живут на сумму меньше 27 тысяч рублей в месяц, то есть 12 долларов в день.

Каждый третий — 34,5% — имеет доход до 19 тысяч рублей, то есть вынужден жить на 633 рубля, или 8,4 доллара в день.

Каждый пятый — 20,4% — получает до 14 тысяч рублей, или 6,2 доллара в день, а у 9,7% населения доходы не превышают 10 тысяч рублей в месяц.