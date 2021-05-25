Стало известно, как Эмма Стоун назвала свою дочь

Голливудская актриса Эмма Стоун впервые стала мамой еще в марте 2021 года, но имя ее новорожденной дочери стало известно лишь недавно.

Так, журналистам издания TMZ удалось узнать, как Эмма и ее любимый Дэйв Маккэри назвали свою дочь.

В распоряжение редакции попало фото со свидетельством рождения девочки. Оказалось, родители подготовили для нее очень особенное имя. Своему первенцу Эмма и Дэйв дали имя Луиза Джин Маккэри.

Имя крохи является данью уважения бабушке Стоун, которую звали Джин Луиза. Интересно, что это имя также связано с самой актрисой, ведь ее настоящее имя — Эмили Джин Стоун.