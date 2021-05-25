Система оповещений о землетрясениях Google прошла неожиданную «проверку боем» в Новой Зеландии

Находящаяся в тестовой эксплуатации система Google, превращающая смартфоны в переносные сейсмометры, корректно сработала в Новой Зеландии.

Пользователи устройств на операционной системе Android получили предупреждение о скорых толчках за несколько секунд до их прихода. Конечно, программисты «Корпорации добра» не волшебники и пока не могут предсказывать землетрясения сильно заранее. Но, как отмечают жители города Крайстчерч в Новой Зеландии, запаса времени всего в несколько секунд было достаточно. Получив предупреждение, люди успели отойти от шкафов или других опасных предметов и приготовиться к толчкам.

Издание Stuff пишет, что землетрясение магнитудой 3,4 произошло в 11:49 по местному времени (02:49 по Москве). По данным информационного портала GeoNet, источник толчков находился на глубине девяти километров под пригородом Крайстчерча — Бромли. Некоторые местные жители получили уведомление за полторы-две секунды до того, как почувствовали первые толчки. Кто-то даже не заметил землетрясения, но предупреждение увидел.

Мнения пользователей разделились. По словам одних, этот сервис — лишь очередные назойливые сообщения в шторке уведомлений (вероятно, как раз те, кто находился далеко от эпицентра). А другие, наоборот, говорят, что такое оповещение действительно помогает, если ты живешь в сейсмически активном регионе. Если землетрясение нарастает плавно, первые толчки можно принять за шум грузовика или другие звуки города. Из-за этого им не придаешь значения, и, когда тряханет действительно сильно, есть риск оказаться в не самом безопасном месте.

Принцип работы системы Google описывала в своем блоге около года назад. Если вкратце, идея довольно проста. Смартфоны на базе ОС Android все равно постоянно «слушают» встроенные акселерометры, анализируя свое положение в пространстве. Если их «научить» среди этих сигналов выделять характерные колебания земли и строений, они превратятся в своеобразные сейсмометры. Сигналы о таких колебаниях отправляются в специальный онлайн-ресурс.

Далее система анализирует совокупность обнаруженных толчков в одной географической области, отсеивает шум и помехи, а также делает предсказания о развитии событий. Задача алгоритма — зафиксировать быстрые P-волны, которые приходят первыми и почти незаметны для органов чувств людей, а затем предупредить пользователей о скором появлении S-волн. Последние, хоть и перемещаются в земной коре медленнее, несут большую часть энергии землетрясения, а значит, и основные разрушения.

В недавнем примере с городом Крайстчерч система Google предсказала толчки магнитудой 4,6, что выше фактического значения. Но в этом вопросе лучше переборщить, чем ошибиться в меньшую сторону. Первоначально детектирование землетрясений и оповещение местных жителей тестировали в Калифорнии, США, а с конца апреля этого года — в Греции и Новой Зеландии. То есть прошло меньше месяца с начала эксплуатации, а уже произошла «проверка боем».

Безусловно, использование смартфонов для оперативного мониторинга сейсмической обстановки — более дешевый способ, чем сеть полноценных датчиков. Это особенно удобно в регионах, где у правительства нет возможностей выделать на такие мероприятия большие средства. Тем более что за счет количества устройств повышается точность и снижается количество ошибок.

С другой стороны, встает вопрос анонимности. Такой сервис — лишнее напоминание о том, что разработчики ПО на наших смартфонах имеют возможность непрерывно отслеживать множество их параметров безо всякого ведома пользователей. Справедливости ради отметим, что Google обещает полную анонимность собираемой в рамках программы информации.

Автор: Василий Парфенов

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