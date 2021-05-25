«  
  »

Самолет SE200 с тремя парами крыльев приведет к революционным изменениям в пассажирских авиаперевозк

Стартап SE Aeronautics из Алабамы представил новый концептуальный широкофюзеляжный самолет SE200. Компания SE Aeronautics (Super Efficient) переработала традиционную концепцию авиалайнера и анонсировала инновационный самолет с тремя парами крыльев, который, по предварительным расчетам, будет производить на 80% меньше выбросов углерода, чем аналогичные традиционные самолеты.

Новинка, представленная пока только в форме рендеров и компьютерной анимации, предположительно будет перевозить до 264 пассажиров, развивать околозвуковую скорость до 0,9 Маха (1100 км/ч) и иметь радиус полета до 17 тысяч километров. Все летные параметры концепции SE200 значительно превосходят серийные аналоги. Основным преимуществом SE200 при этом является экономия топлива на 70% и, как следствие, снижение углеродных выбросов в атмосферу на 80%.

Конструкция SE200 представляет собой самолет с тремя парами крыльев и измененным хвостовым оперением. Параметры самолета позволят использовать для эксплуатации лайнера аэродромы с небольшими взлетно-посадочными полосами. В конструкции самолета используются композитные материалы, что также повлияло на повышение эффективности SE200 и снижение времени строительства самолета в два раза.

На сегодня стартап имеет только концепцию, представленную в форме компьютерного ролика и предварительных расчетов. О создании прототипов либо строительстве моделей пока не сообщалось.

25 мая, 2021 | Category: Наука, Новости
загрузка...