Рекорд — на Солнце произошло 17 вспышек за два дня

Наземные и космические телескопы зафиксировали возможно крупнейший за последние годы всплеск солнечной активности — в течение двух суток пятно AR2824 произвело 17 вспышек. Предполагается, что выброшенная в ходе вспышек плазма долетит до Земли вечером 25 мая и спровоцирует умеренную магнитную бурю, сообщается на сайте Лаборатории рентгеновской астрономии ФИАН.

Очередной минимум активности в рамках своего 11-летнего цикла Солнце прошло в декабре 2019 года, а в середине 2020 года начался новый цикл (25-й с начала наблюдений, датированных концом 18 века), и активность нашего светила стала расти. Проявляется она в виде появления групп пятен, которые становятся источниками вспышек разной интенсивности, а также корональных выбросов массы, рентгеновских вспышек и корональных дыр. Постоянный мониторинг активности важен для правильного прогнозирования космической погоды, от которого зависит нормальная работа автоматических космических аппаратов, а также для обеспечения безопасности космонавтов во время будущих пилотируемых полетов к Луне и Марсу.

Изображение Солнца, полученное 24 мая аппаратом SDO. Пятно AR2824 видно выше центра солнечного диска, а AR2825 — справа.

22-23 мая солнечное пятно AR2824, которое сейчас находится почти по центру солнечного диска, породило целый ряд вспышек. За 24 часа наблюдений космическая обсерватория SDO зарегистрировала 10 вспышек С-класса и 2 вспышки М-класса, при этом как космические аппараты, так и наземные наблюдатели фиксировали выбросы плазмы во время вспышек. Всего же за двое суток было обнаружено 17 вспышек — предполагается, что это крупнейший за последние годы всплеск солнечной активности.

Во время одной из вспышек класса M1.4, произошедшей вечером 22 мая, наземные телескопы зарегистрировали очень мощный всплеск радиоизлучения, который был классифицирован как смесь радиовсплесков второго и четвертого типа, которые порождаются ударными волнами и потоками электронов, движущихся в атмосфере Солнца после сильных вспышек.

Основываясь на моделях распространения выбросов плазмы во внутренней Солнечной системе, ученые предсказывают, что вещество вспышек достигнет Земли поздним вечером 25 мая, а наиболее плотная часть выбросов встретится с Землей около 4 утра по московскому времени 26 мая. Связанная с этим магнитная буря может продлиться несколько часов, вызвав полярные сияния, однако не превысит второго уровня по пятибалльной шкале. Это связывается с тем, что сами вспышки все же не были рекордно сильными, кроме того, направление выброса плазмы было немного смещено от направления на Землю.