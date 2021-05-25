Продолжение истории про маленького и непоседливого кролика Петрика уже в кинотеатрах

В прокат выходит американо-австралийский полнометражный анимационный приключенческий фильм «Кролик Петрик: Побег в город«.

Первая картина про кролика Петрика, героя знаменитой детской книги английской писательницы Беатрис Поттер, получила положительные зрительские отзывы и оказалась достаточно успешной в мировом прокате. Симпатичный молодой кролик покорил зрителей своей непосредственностью и сумасбродным поведением.

Сюжет киноленты «Кролик Петрик: Побег в город» снова вращается вокруг фермера Томаса, который решил жениться на своей возлюбленной Беатрис. Пара наконец находит общий язык с кроликами и начинает спокойную жизнь за городом. Но Петрик, похоже, не может побороть свой озорной характер. Кролик идет за пределы сада и отправляется в большой город, где его выходки оценят по достоинству. Но когда семья, рискуя жизнью, отправляется за ним, чтобы вернуть беглеца домой, Петрику придется раз и навсегда решить, что для него важнее всего.

Режиссером картины «Кролик Петрик: Побег в город» выступил Уилл Глак, главного героя озвучивает комик и телеведущий Джеймс Корден. В фильме также снялись Дэвид Ойелоуо, Элизабет Дебики и Марго Робби.