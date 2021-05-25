Лидеры ЕС на саммите осудили провокационные действия России Главную роль в фильме о Вилли Вонке из «Чарли и шоколадной фабрики» сыграет Тимоти Шаламе » Премьер-министр Финляндии предложила закрыть небо над Беларусью На время расследования инцидента с самолетом Ryanair в Белоруссии необходимо запретить полеты над Белоруссией, заявила премьер-министр Финляндии Санна Марин. Она также предложила рассмотреть дополнительные меры против республики. Как передает Reuters, Марин отметила, что Международная организация гражданской авиации (ИКАО) должна «решительно осудить» действия белорусского лидера Александра Лукашенко. Накануне лидеры стран ЕС договорились на саммите о запрете полетов над территорией союза для белорусских авиакомпаний. Такое решение было принято после того, как 23 мая самолет Ryanair экстренно приземлился в Минске после сообщения о бомбе. Сообщение о минировании оказалось ложным, а силовики задержали находившегося в самолете бывшего главного редактора оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.