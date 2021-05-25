Представлен концепт электрического хэтчбека Volkswagen ID X с опцией дрифта

На персональном аккаунте генерального директора Volkswagen Ральфа Брандштеттера появилось несколько фотографий с изображением концепта Volkswagen ID X, представляющего собой явную модификацию электрического хэтчбека ID3. Технические характеристики электрокара, указанные главой ведущего немецкого автопроизводителя, значительно превосходят показатели базовой модели. В Volkswagen ID X увеличена мощность силовой установки, снижена масса авто и установлены новые аккумуляторы.

По заявлению Брандштеттера, данное детище инженеров Volkswagen является гибридом электрического хэтчбека ID3 и полноприводного внедорожника D4 GTX. В концептуальном Volkswagen ID X использован полный привод, позаимствованный у модели D4 GTX, и мощность достигает 329 л.с., что на 29 л.с. больше, чем у базового внедорожника и на 128 л.с больше, чем у самой продвинутой модификации ID3. Корпус авто ID X создан на основе модели ID3, однако общая масса авто снижена на 200 кг.

В результате представленный главой Volkswagen автомобиль сможет достигать скорости 100 км/ч всего за 5,3 секунды, тогда как внедорожнику ID.4 GTX для этого требуется 8,5 секунды, а хэтчбеку ID3 — 7 секунд. Автономность работы автомобиля Volkswagen ID X поддерживается аккумуляторным блоком из Pro версии ID3 емкостью 77 кВтч. Для концептуальной модели Брандштеттер не озвучил радиус автономной поездки, но известно, что по циклу WLTP базовая модель проезжает на одной зарядке аккумулятора 550 км.

Дизайн корпуса ID X практически не отличается от ID3. Автомобиль выделяется только более агрессивной серо-зеленой окраской, легкосплавными дисками большого диаметра с низкопрофильными шинами и спортивными сиденьями с покрытием Alacantara. Также в Volkswagen ID X имеется встроенный режим Drift mode, который будет установлен в следующей полноприводной модели хот-хэтчбека ID3 со значком R, выход которого запланирован на 2024 год.

Между тем представленный концепт полноприводного ID X, по заявлению Брандштеттера, не выйдет в серию, но «передаст многие идеи» будущему проекту «горячего» хэтчбека Golf R. «Инженеры, создававшие ID.4 GTX, просто почувствовали возможность сделать более производительный автомобиль, и мы позволили им это сделать», — отметил глава компании.