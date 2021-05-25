Отчет министерства диаспоры: Париж – самый антисемитский город

Отчет, опубликованный министерством по делам диаспоры, свидетельствует, что эскалация палестино-израильского конфликта повлекла за собой значительный рост антисемитских выступлений, в том числе – в социальных сетях.

Только за 10 дней после вспышки напряженности в Иерусалиме в социальной сети Twitter было опубликовано 250000 антисемитских постов. Это в три раза больше, чем месяцем ранее. Рекордной же стала первая неделя военных действий, после Дня Иерусалима.

Антисемитский характер носили и многие пропалестинские манифестации, часто проходившие в еврейских районах или рядом с синагогами. Часть из них приводила к нападениям на евреев, разгрому еврейских учреждений. Особенно опасны одиночки, которые начинают действовать под влиянием пропаганды. Выявить их заранее практически невозможно.

Городом, где антисемитские пропагандисты особенно активны, отчет называет Париж. За ним следуют Нью-Йорк и Лос-Анджелес. Если говорить о странах, где активны антисемиты,- первое место занимают США. За ними следуют Франция, Германия и Великобритания.

Интересно, что самым распространенным у антисемитов языком является английский. На нем опубликовано 36% постов, на арабском – 21%, на французском – 20%.