Обнаружены признаки того, что на Марсе могла существовать древняя жизнь — НАСА

Национальное космическое агентство США (NASA) сообщило об обнаруженных на поверхности Марса соединений, которые могут являться частицами органических солей.

Эта находка, сделанная марсоходом Curiosity, показывает, что на поверхности планеты предположительно протекали химические реакции, свойственные для органической жизни. Сами по себе частицы солей не доказывают, что на планете когда-то существовала органическая жизнь, но косвенно указывают на такую возможность.

Кроме того, знание состава атмосферы и почвы планеты критически важно для будущей колонизации, отмечает интернет-портал 3dnews.ru. Наличие или отсутствие определенных минералов показывает, у каких растений могут быть шансы прижиться в условиях Марса.

По информации ученых, исследования, проведенные при помощи данных, полученных от марсохода Curiosity, указывают на возможное присутствие в марсианском грунте органических солей, включая ацетат кальция, ацетат магния и оксалат магния. Количество содержащихся веществ изменяется в зависимости от места забора пробы.