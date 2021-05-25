Обнаружены признаки того, что на Марсе могла существовать древняя жизнь — НАСА

Эта находка, сделанная марсоходом Curiosity, показывает, что на поверхности планеты предположительно протекали химические реакции, свойственные для органической жизни. Сами по себе частицы солей не доказывают, что на планете когда-то существовала органическая жизнь, но косвенно указывают на такую возможность.
Кроме того, знание состава атмосферы и почвы планеты критически важно для будущей колонизации, отмечает интернет-портал 3dnews.ru. Наличие или отсутствие определенных минералов показывает, у каких растений могут быть шансы прижиться в условиях Марса.
По информации ученых, исследования, проведенные при помощи данных, полученных от марсохода Curiosity, указывают на возможное присутствие в марсианском грунте органических солей, включая ацетат кальция, ацетат магния и оксалат магния. Количество содержащихся веществ изменяется в зависимости от места забора пробы.