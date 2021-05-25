Макрон предложил позвать белорусских оппозиционеров на саммит «Большой семерки» Кевин Спейси уедет на заработки в Италию » НАТО потребовало срочно расследовать «опасный инцидент» в Минске Евросоюз должен срочно провести саммит и призвать к международному расследованию посадки самолета Ryanair в Белоруссии. С таким заявлением выступил генсек НАТО Йенс Столтенберг «Необходимо незамедлительно провести международное расследование этого опасного инцидента с незапланированной посадкой», — говорится в Twitter пресс-службы альянса. 23 мая был принудительно был посажен лайнер, на котором летел белорусский оппозиционер Протасевич. Поступило сообщение о якобы минировании самолета, после чего экипажу приказали посадить судно в Минске. Протасевича задержали в аэропорту.