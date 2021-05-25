На Соломоновых островах местные жители нашли крупнейшую в истории лягушку

На Соломоновых островах местные жители нашли лягушку, размером с человеческого младенца, ее вес — более 1 кг.



По словам местного жителя — 35-летнего владельца лесопилки Джимми Хьюго, он охотился на дикую свинью на окраине Хониары на Соломоновых островах, когда наткнулся на огромную амфибию – лягушку Cornufer guppyi. Сама жаба весит почти килограмм.

«Я не мог поверить своим глазам. Это самая большая лягушка, которую я когда-либо видел в своей жизни. Она была такого же размера, как новорожденный ребенок», – рассказал он репортерам.



Местные жители говорят, что мясо лягушки очень вкусное, и его часто используют в пищу.

«Мы называем их «курицей» потому что в некоторых деревнях они людям, кажется, нравятся больше, чем курица, но их трудно поймать», – объяснил Хьюго. Он добавил, что недавно несколько собак словили лягушку, но селяне забрали ее у животных и приготовили из нее еду, предварительно сфотографировав огромное существо.

«Мы все-таки съели ее, поскольку она уже умерла, но, надеюсь, в следующий раз, мы сохраним ее живой», – отметил Джимми.

Сornufer guppyi – одна из крупнейших лягушек в мире, проживает на огромной территории от Новой Британии на архипелаге Бисмарка до Соломоновых островов. В последние годы популяция этого вида сокращается, из-за вырубки леса и расширения поселений в их естественной среде обитания, а не из-за охоты на нее.

Самой крупной лягушкой в мире считается лягушка-голиаф, водится в тропических лесах центральной Африки, в юго-западной части Камеруна и к северу от Экваториальной Гвинеи. Ее рост до 32 сантиметров в длину и вес до 3,25 килограмма.