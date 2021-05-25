На Ким Кардашьян подал в суд обслуживающий персонал: «Не платит и ведет по-хамски»

Кардашьян имеет шикарный особняк Hidden Hills за 60 миллион долларов. Естественно, самой справится со всеми обязанностями она не может, поэтому наняла обслуживающий персонал. Они утверждают, что Ким не платит зарплату, а также удерживает 10% от заработка якобы для уплаты налогов, но никаких денег государству она так и не перевела. Кроме того, один садовник решил поинтересоваться по поводу надбавки и перерывах на обед. За это он тут же был уволен со словами: «проваливай». Другой истец, 16-летний подросток, пожаловался, что Ким заставляла его работать больше, чем ему положено в этом возрасте.

Стоит отметить, что Ким и ее представители вины не признают. По их мнению, отвечать на эти вопросы должна внешняя служба, через которую они нанимали персонал.