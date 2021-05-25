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На Ким Кардашьян подал в суд обслуживающий персонал: «Не платит и ведет по-хамски»

Только Ким Кардашьян (Kim Kardashian) начала налаживать свою личную жизнь, как на нее посыпались иски от работников. Семь человек, которые обсуживают модель, подали в суд за невыплату зарплаты. В иске представлен целый список жалоб на Ким, которая предоставляет «невыносимые условия работы».

Кардашьян имеет шикарный особняк Hidden Hills за 60 миллион долларов. Естественно, самой справится со всеми обязанностями она не может, поэтому наняла обслуживающий персонал. Они утверждают, что Ким не платит зарплату, а также удерживает 10% от заработка якобы для уплаты налогов, но никаких денег государству она так и не перевела. Кроме того, один садовник решил поинтересоваться по поводу надбавки и перерывах на обед. За это он тут же был уволен со словами: «проваливай». Другой истец, 16-летний подросток, пожаловался, что Ким заставляла его работать больше, чем ему положено в этом возрасте.

Стоит отметить, что Ким и ее представители вины не признают. По их мнению, отвечать на эти вопросы должна внешняя служба, через которую они нанимали персонал.

25 мая, 2021 | Category: Новости, Шоу-бизнес
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