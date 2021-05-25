МЗС закликало українських журналістів утриматись від поїздок до Білорусі

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба засуджує порушення владою Республіки Білорусь прав і свобод представників медіасфери

Про це повідомляє МКІП у Facebook.

«Продовження утисків проти журналістів, наступ на свободу слова та життя журналістів тривають всупереч вимогам демократичного світу і міжнародним зобов’язанням Білорусі.Узурпуючи білоруський інформаційний простір, Мінськ умисно і безпринципно намагається встановити тотальний інформаційний контроль і наповнювати його виключно провладною пропагандою, чому не може бути місця в сучасному світі», — йдеться у заяві.

МЗС та МКІП закликають українських журналістів, представників правозахисних організацій, громадських активістів утриматись від поїздок до Білорусі з огляду на загрозу та непередбачуваність дій її влади.

«Вимагаємо від білоруської влади негайно звільнити Романа Протасевича та інших політичних в’язнів, припинити репресії проти незалежних засобів масової інформації та відновити повагу до прав і свобод людини», — йдеться в заяві.

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