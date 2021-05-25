Меркель и Макрон от имени ЕС судили инцидент с Ryanair и потребовали свободы для Протасевича

«По мнению ЕС, при посадке самолета Ryanair были нарушены все международные правила», — заявила политик.
Европа заступилась за задержанного в ходе авиаинцидента в столице Белоруссии экс-главреда оппозиционного Telegram-канала Романа Протасевича. Президент Франции Эммануэль Макрон призвал белорусские власти немедленно освободить журналиста и задержанную вместе с ним его девушку Софию Сапегу.
Случай с захватом самолета французский лидер недопустимым.
В то же время Меркель отметила, что подтвержденных сведений о том, что к происшествию с Ryanair якобы причасна Россия, нет.
По ее канцлера, на саммите было принято решение о запрете белорусской гражданской авиации на полеты над странами ЕС.
Кроме этого, в отношении чиновников из Белоруссии будут введены «дополнительные целенаправленные экономические санкции.