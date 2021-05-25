Три европейские авиакомпании присоединились к запрету полетов в Беларусь Нефтяная корзина ОПЕК существенно подорожала » Литва предлагает ввести экономические санкции против Белоруссии Глава МИД Литвы призвал наложить санкции на Белоруссию из-за инцидента с самолетом Ryanair и задержания оппозиционера Романа Протасевича. Министр Габриэлюс Ландсбергис предложил Евросоюзу ввести ограничения в области экспорта нефтепродуктов, удобрений, тракторов и технологий из Белоруссии, пишет Delfi. В свою очередь, вице-министр иностранных дел Литвы Мантас Адоменас допустил введение финансовых санкций против республики. Ранее премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий назвал произошедшее в Минске «угоном гражданского самолета» и «беспрецедентным актом государственного терроризма». Напомним, 23 мая основателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича сняли с рейса в белорусской столице, для чего лайнер Raynair был посажен под предлогом угрозы взрыва на борту.