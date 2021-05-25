ЕС запретил белорусским авиакомпаниям летать над Европой Премьер-министр Финляндии предложила закрыть небо над Беларусью » Лидеры ЕС на саммите осудили провокационные действия России Лидеры Евросоюза во время саммита в Брюсселе выразили осуждение «незаконных и провокационных действий России против Евросоюза и его членов», а также заявили о солидарности с Чехией и восточными партнерами, говорится в итоговом документе встречи. Кроме того, Евросовет высокому представителю ЕС по иностранным делам Жозепу Боррелю подготовить доклад о возможных линиях поведения Евросоюза в отношении России в соответствии с «европейскими принципами». Предполагается, что доклад должен быть готов к заседанию Евросовета, запланированному на июнь 2021 года.