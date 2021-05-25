Кремль — в России не хватает миллиона заключенных для «строек века»

В России не хватает более миллиона заключенных для «строек века» — именно столько необходимо, чтобы заменить гастарбайтеров на данный момент.

Привлечение заключенных к российским стройкам, предложенное ФСИН, не решит проблему нехватки рабочих рук, заявил во вторник спикер ГосДумы Вячеслав Володин.По его словам, идею главы ФСИН Александра Калашникова о замене трудовых мигрантов на осужденных «необходимо изучить».

Тем не менее, уже ясно нынешнего числа заключенных в тюрьмах и колониях не хватит, чтобы решить проблему дефицита трудовых ресурсов, подчеркнул Володин.

По данным ФСИН, на 1 мая в пенитенциарных учреждениях России содержалось 478 182 человека, из которых только около 188 тысяч можно было привлечь к принудительным работам. А Минстрой России сообщал, что стройкам из-за отсутствия мигрантов не хватает около 1,2 млн рабочих, привел статистику Володин.

Таким образом, осужденные могут закрыть лишь около 15% от текущей потребности строительной отрасли, подчеркнул спикер (его цитирует «Интерфакс»).

Предлагая начать массово использовать труд заключенных, Калашников подчеркивал, что это будет не ГУЛАГ, а «новые достойные условия».

Минтранс и РЖД уже прорабатывают подключение ресурсов ФСИН к проектам по расширению БАМа и Транссиба.

Идею поддержал председатель Совета при президенте по правам человека Валерий Фадеев. «Это огромная проблема: здоровые мужики сидят в колониях, им нечего делать, и если будет разумно организован труд осужденных — почему нет», — сказал он.