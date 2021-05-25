Колишнього голову КСУ Тупицького судитимуть за злочини проти правосуддя

Ексголову Конституційного Суду України Олександра Тупицького судитимуть за злочини проти правосуддя.

Про це повідомляє пресслужба Офісу Генерального прокурора.

“Розслідуванням встановлено, що в жовтні 2018 року обвинувачений з корисливих мотивів та в інтересах колишнього Голови Вищого господарського суду України, який розшукується правоохоронними органами, здійснив підкуп свідка, переслідуючи мету, щоб він відмовився від давання показань або надав завідомо неправдиві показання у кримінальному провадженні, пов’язаному із протиправним заволодінням майновими активами ЗАТ “Зуївський енергомеханічний завод”, – йдеться у повідомленні.

Крім того, упродовж 2018-2019 років обвинувачений неодноразово надавав слідчому Генеральної прокуратури України у цьому ж провадженні завідомо неправдиві показання, поєднані зі штучним створенням доказів захисту щодо особливо тяжкого злочину.

Нагадаємо, 18 травня Державне бюро розслідувань завершило досудове розслідування у справі колишнього глави Конституційного суду України Олександра Тупицького, якого підозрюють в участі в незаконному заволодінні активами “Зуєвського енергомеханічного заводу”.

Раніше слідчі ДБР провели обшук у будинку ексглави КСУ Олександра Тупицького.

Нагадаємо, що президент Володимир Зеленский скасував указ про призначення Олександра Тупицького суддею Конституційного Суду України (КСУ), який 14 травня 2013 року підписав колишній глава держави Віктор Янукович.

Зазначимо, що у Верховному суді України оскаржили указ президента Володимира Зеленського, яким скасовано призначення суддів КСУ Олександра Тупицького та Олександра Касмініна.