Колин Ферт сыграет в военной драме

Компания WB сообщила о том, что на данный момент уже идут съемки новой военной драмы «Операция Минсмит». Премьера картины запланирована на 7 января 2022 года.

Главную мужскую роль исполнит Колин Ферт, звезда фильмов «Король говорит» и «Кингсман: Секретная служба». Какого именно персонажа возьмет на себя известный актер, пока не сообщают.

Ключевая женская роль досталась Келли Макдоналд («На игле», «Старикам тут не место»). Пост режиссера занял Джон Мэдден («Влюбленный Шекспир», «Опасная игра Слоун»). За сценарий отвечает Мишель Эшфорд («Мастера секса»), передает Deadline.

Лента расскажет об операции «Мясной фарш», которую провернула Великобритания во времена Второй мировой. Британские шпионы убедили нацистов в том, что войска союзников высадятся в Греции, хотя истинной их целью была Сицилия.

В день премьеры «Операция Минсмит» появится на Netlix. Стриминговый сервис купил права на показ за 15 млн долларов.