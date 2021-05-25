Ким Кардашьян досталось от индуистов за серьги

Американскую бизнесвумен, звезду реалити-шоу Ким Кардашьян раскритиковали за серьги с индуистским символом Ом, надетые для фотосессии.



Снимки в этих серьгах Кардашьян опубликовала в твиттере.

«Сейчас подходящее время, чтобы упомянуть, что Ом — священный символ для индуистов, а не просто аксессуар?» — написала в комментариях к фото пользовательница @sen_ria.

«Могут ли жители Запада хоть иногда уважать другие культуры?? ॐ — религиозный символ, а не ваша эстетика», — заявила @bitchesstaygold.

«Оставьте в покое нашу культуру и религию», — потребовал @swiftsza13.

Многие пользователей писали, что Кардашьян не раз занималась культурной апроприацией (социологическая концепция, критикующая эксплуатацию и присвоение элементов чужой культуры), но некоторые вступились за Ким.

«Но мы, индуисты, также носим крестики в качестве модных аксессуаров, почему христиане ничего не говорят???!!!» — написала @cursedandevil.

Как писал «Рамблер», два года назад Кардашьян обвинили в апроприации японской культуры. Она планировала запустить марку корректирующего нижнего белья Kimono (игра слов с ее именем). Японские чиновники отмечали, что кимоно входит в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО, поэтому название не должно быть монополизировано бизнесом.

В итоге Кардашьян сменила название марки на SKIMS. Об этом сообщает «Рамблер». Далее: https://news.rambler.ru/starlife/46488700/?utm_content=news_media&utm_medium=read_more&utm_source=copylink